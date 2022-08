Tari, in blocco da metà pomeriggio il sistema di pagamento tramite home banking o tabaccheria

Il sistema risponde: «Messaggio da azienda creditrice: timeout risposta dalla stazione». Oggi è l’ultimo giorno per pagare

In molti hanno aspettato l’ultimo giorno per pagare, un po’ per abitudine, un po’ perché contrariati dall’aumento. Probabilmente il sistema, travolto da un mare di richieste, è andato in tilt.

Noi siamo riusciti a pagare tramite app CieId, cioè con la carta d’identità elettronica, alle 16:35. Abbiamo poi tentato di pagare un’altra bolletta tramite home banking, ma il sistema ha rifiutato. Ci siamo quindi rivolti a una tabaccheria, ma anche lì ci hanno detto che non riuscivano ad effettuare pagamenti per la disconnessione del server. La stessa risposta abbiamo ricevuto da altre tabaccherie.

Un’altra difficoltà per i cittadini dopo le bollette arrivate in zona Cesarini e l’aumento della tariffa in un momento di grande crisi per le famiglie.

I cittadini temono, ora, di dover pagare la mora senza colpa. Potrebbe, però, esserci qualche giorno di tolleranza già dichiarata per le bollette arrivate pochi giorni prima della scadenza del pagamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...