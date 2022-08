Raffica di reati predatori, i CC denunciano due persone per furto con strappo. Uno è minorenne

Un altro minorenne è stato denunciato dai militari dell’Arma per furto aggravato: dopo aver forzato la porta d’ingresso di bar, si era impossessato del denaro contenuto dentro cassa dandosi alla fuga. Individuato da una pattuglia, è stato bloccato nelle vie limitrofe

Un minorenne, in via XX Settembre, ha strappato dal collo di un passante una collana in oro dandosi alla fuga, ma è stato individuato e fermato subito dopo dai Carabinieri. Perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriore collana in oro, un telefono cellulare e 200 euro, presumibile provento di altri reati.

Furto con strappo anche presso una discoteca di corso Italia. Un 30enne ha strappato dal collo di un passante due collane in oro, dandosi alla fuga. È stato raggiunto poco dopo dalla vittima con cui ha iniziato una colluttazione. I militari sono intervenuti per evitare più gravi conseguenze.

