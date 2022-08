Incidente sull’Elicoidale nel traffico dei mezzi in sbarco dai traghetti

In lungomare Canepa e sul ponte elicoidale rallentamenti in direzione del casello di Genova Ovest per notevole afflusso veicoli in uscita da varco portuale

Sul Ponte Elicoidale, in direzione del casello di Genova Ovest, incidente con coinvolto autoarticolato e motociclo.

In A10 coda tra Genova Pegli e il Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A12 coda tra Genova est e Genova Nervi per veicolo in avaria.

