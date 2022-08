In 4 occupano casa del Comune, 3 sono minorenni. Uno reagisce ai Carabinieri

Il violento era anche in possesso di un coltello. Tutti e quattro sono stati denunciati

Quattro persone, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai Carabinieri per invasione di edifici pubblici poiché si erano introdotti all’interno di uno stabile di proprietà del Comune gestito da Arte.

All’atto del controllo uno di loro opponeva resistenza e veniva trovato in possesso di un coltello per cui veniva denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere.

In copertina: foto d’archivio

