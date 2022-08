Msc, a cavallo di Ferragosto oltre 40mila passeggeri in partenza da Genova

La compagnia croceristica: «Numeri al di sopra delle aspettative per le crociere MSC nel porto di Genova. A fare tappa in città, come durante tutto il periodo estivo, saranno ben 7 navi, con importanti benefici non solo per le realtà attive nel settore turistico, ma anche per le numerose altre attività operative in questo periodo»

Nelle settimane in prossimità di Ferragosto MSC Crociere accoglierà oltre 40.000 passeggeri nel porto di Genova

A livello nazionale saranno circa 217.000 i passeggeri movimentati in 16 porti italiani da 11 delle attuali 19 navi della flotta MSC Crociere con quasi 60 scali

`Molto positivi anche i dati riscontrati a livello nazionale, che confermano come il Mediterraneo resti una delle mete più gettonate per le vacanze nel periodo di Ferragosto. Ben 11 delle 19 navi della flotta MSC Crociere, infatti, toccheranno l’Italia, arrivando complessivamente ad effettuare quasi 60 scali in 16 porti italiani per le crociere di Ferragosto, e movimentando complessivamente 217.000 passeggeri – fanno sapere da MSC -. Oltre a Genova, saranno Civitavecchia, Napoli, Palermo e Bari le città che beneficeranno maggiormente dell’indotto turistico ed economico generato, grazie all’arrivo di più di una nave della flotta, dovuto alla presenza di passeggeri che hanno scelto MSC Crociere per questa festività».

