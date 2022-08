Divieto di balneazione nel mare davanti alla spiaggia di Priaruggia e davanti a Sturla

Ordinanza di divieto su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, firmata dal vice sindaco Pietro Piciocchi

Vietata la balneazione nei seguenti punti:

Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di via S. Stacchetti a asse di via Capo S. Rocco – lunghezza metri 336

Sturla Ovest: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. nº 8 di Via del Tritone per 103 metri.

Sono stati considerati temporaneamente non idonei alla balneazione sulla base dei campionamenti effettuati in data 1º agosto dall’Arpal.



Mi piace: Mi piace Caricamento...