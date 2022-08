Grazie all’autoscala, i vigili del fuoco hanno provveduto ad alleggerire le fronde per poi ridurlo in altezza

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi in via Bartolomeo del Fossato per un albero che si è inclinato appoggiandosi sul palazzo vicino. Uno dei rami è penetrato in una delle abitazioni dalla finestra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...