Bando per entrare nella graduatoria per personale addetto alle aree di Genova Parcheggi

Genova Parcheggi S.p.A. ricerca «Personale operaio da inserire nel proprio organico per la seguente figura professionale: addetto alle aree di sosta a tempo indeterminato (contratto di apprendistato) livello C2»

In applicazione del Regolamento delle Società Partecipate del Comune di Genova e del Protocollo di Intesa tra Comune di Genova e Confederazioni Sindacali C.I.G.L – C.I.S.L. – U.I.L., nei primi quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando avrà priorità di selezione il personale dipendente di altre società partecipate del Comune di Genova che presenterà richiesta di partecipazione.

Genova Parcheggi S.p.A. ne ha affidato l’esecuzione alla società Randstad Italia S.p.A. A) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

● Possesso di diploma di licenza media;

● (solo per i cittadini non italiani che hanno conseguito un titolo di studio in un paese estero) possesso della “dichiarazione di corrispondenza” o della “traduzione giurata” del titolo di studio acquisito nel paese di origine;

● Età superiore ai 18 anni;

● Essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; ovvero essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare;

● Idoneità psico – fisica incondizionata alla mansione;

● Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

● Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

● Possesso della patente B o superiore in corso di validità;

● Per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

● Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; non essere stati, inoltre, dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

La Selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne (L.903/77 e L.125/91) e viene svolta secondo criteri di pari opportunità, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL di categoria, garantendo nelle varie fasi il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti e conservati, pena l’esclusione, sia alla presentazione della domanda di partecipazione, sia all’atto dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata.

Genova Parcheggi S.p.A. si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto, totale o parziale, dei requisiti prescritti.

B) RAPPORTO DI LAVORO

Le eventuali assunzioni avverranno ESCLUSIVAMENTE con il contratto di Apprendistato Professionalizzante. I candidati, quindi, al momento dell’assunzione, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie:

– Non aver compiuto i 30 anni di età

– (in caso di età superiore ai 30 anni) Essere beneficiari di una tipologia di

trattamento di disoccupazione che consenta di accedere al contratto di apprendistato (es. Mobilità, Naspi, Apsi, Dis-Coll ecc.);

Il rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova di un mese di effettiva presenza in servizio. Il superamento del periodo di prova è condizione necessaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro richiederà la capacità di lavorare in squadra e di presentarsi ai clienti, capacità di gestire con pazienza le situazioni di stress e le varie situazioni di conflittualità che si possono creare con i clienti, la disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi, in tutto il territorio della città di Genova e della provincia circostante.

C) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

● Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica, contatto telefonico e indirizzo mail;

● Possesso del titolo di studio richiesto;

● Di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; di essere cittadino/a di Paesi

terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; ovvero di essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare;

● (Solo per i candidati non italiani) di avere una conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione ai compiti richiesti dal profilo selezionato;

● Di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;

● Possesso dell’idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione;

● Possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità;

● Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

● Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; non essere stati, inoltre, dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

● Di essere in regola con gli obblighi di Leva (solo per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985);

● Eventuale consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPE – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile, come da informativa scaricabile accedendo ai link, indicati alla successiva lettera D, alla sezione “scarica documenti” sul sito di Randstad Italia S.p.A. Qualora nel corso dello svolgimento della selezione il candidato cambi il proprio domicilio o recapito, è tenuto a comunicarlo a: Randstad Italia S.p.A. inviando una mail a selezione.pa@randstad.it Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti commi comporteranno automatica esclusione dalla selezione. Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. I partecipanti compilando la domanda di selezione dichiarano di essere a piena conoscenza ed accettare le condizioni previste dal presente Bando e di conoscere ed accettare il “Modello di organizzazione e controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico di Genova Parcheggi S.p.A. (pubblicati sul sito internet aziendale http://www.genovaparcheggi.com). D) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE La domanda di ammissione alla selezione avverrà esclusivamente online, tramite la PIATTAFORMA fornita da Randstad Italia S.p.A., accedendo ai rispettivi link.

I dipendenti di altre società partecipate del Comune di Genova potranno inviare la loro candidatura sino al 12/08/2022 ore 12:00 (faranno fede l’ora e la data della piattaforma online) compilando l’apposito form al seguente link:

https://selezione.pa.randstad.it/mobilitainteraziendaleoperatoresosta

Per tutti gli altri interessati il form per inviare la propria candidatura è compilabile al seguente link:

https://selezione.pa.randstad.it/operatoresosta

L’inoltro delle candidature dovrà avvenire entro il termine perentorio del giorno 31 agosto 2022 alle ore 12:00 (faranno fede l’ora e la data della piattaforma online), pena l’esclusione dalla selezione.

Per tutti gli interessati i campi previsti dovranno essere compilati in maniera esaustiva allegando i documenti richiesti, sotto pena di non ammissione:

● curriculum vitae del candidato aggiornato;

● copia fronte e retro della patente di guida;

● copia o autocertificazione del titolo di studio. Non verranno esaminati materiali non richiesti. Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti commi comporteranno automatica esclusione dalla selezione. Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con mezzi diversi da quello sopra indicato e non accompagnate dagli allegati richiesti. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi, perverranno al di fuori del predetto termine di invio. Le dichiarazioni formulate nella candidatura e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato. Le candidature pervenute oltre il limite temporale indicato o incomplete o provenienti da candidati privi dei requisiti richiesti, verranno considerate nulle. La data di presentazione della candidatura è certificata dall’applicazione informatica che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente più l’accesso e l’invio della domanda. Il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta iscrizione che il candidato riceve tramite email all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Randstad Italia S.p.A , in accordo con la committente, si riserva la facoltà di richiedere ai candidati eventuali chiarimenti sulla candidatura.

Quesiti di ordine tecnico per la presentazione delle candidature sulla piattaforma possono essere presentati tramite mail scrivendo a selezione.pa@randstd.it specificando nell’oggetto la selezione.

E) CRITERI DI VALUTAZIONE

Randstad Italia S.p.A. provvederà a verificare per ciascun candidato, in base alla documentazione trasmessa,e le dichiarazioni fornite, il possesso dei requisiti di cui al punto A.

F) PROVE PRESELETTIVE

Nel caso in cui i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti fossero superiori a 100 unità (esclusi i dipendenti di società partecipate del Comune di Genova) si procederà ad effettuare una prova preselettiva.

1. La prova consisterà nella compilazione di un questionario scritto composto da domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale e logica

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva sarà utilizzato solo al fine di individuare i migliori 60 candidati oltre ad ex aequo che accederanno al colloquio. Non verrà sommato al punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

2. COLLOQUIO

Nel caso si effettuasse la prova preselettiva saranno ammessi alla prova orale i primi 60. candidati che avranno ottenuto il punteggio più elevato nella prova scritta.

In caso di ex aequo il numero sarà aumentato di conseguenza.

Il colloquio consisterà in un’intervista individuale di tipo esperienziale motivazionale volta ad accertare le conoscenze generali sul lavoro, la motivazione al ruolo, l’attitudine alla collaborazione, all’ascolto, alla capacità di gestire situazioni di stress.

Valore del colloquio: massimo 100 punti

Costituiscono titoli aggiuntivi facoltativi:

● Possesso patente C in corso di validità;

● Possesso patente A2 in corso di validità;

● Diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) Ai titoli aggiuntivi facoltativi verranno assegnati i seguenti punteggi:

● Possesso patente C in corso di validità: 2 punti

● Possesso patente A2 in corso di validità: 2 punti

● Diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni): 2 punti I punteggi dei titoli verranno assegnati dalla commissione in fase di colloquio, previa presentazione della documentazione che ne attesti il possesso. Il punteggio finale utile alla definizione della graduatoria sarà pari ad un massimo di 106 punti:

– 100 punti per il colloquio orale

– 6 punti per la valutazione dei titoli

G) CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

Le convocazioni alle prove d’esame e le modalità ed i criteri di valutazione saranno comunicate mediante avviso pubblico sul sito aziendale di Genova Parcheggi S.p.A. Randstad Italia S.p.A. provvederà a contattare i singoli candidati che dovranno presentarsi nei giorni, alle ore e nella sede indicati. In occasione di ciascuna prova il candidato dovrà presentarsi, pena l’esclusione, munito di documento di identità in corso di validità per l’effettuazione del riconoscimento e dei dispositivi di protezione, secondo le disposizioni vigenti al momento.

Qualora il candidato non si presenti, l’assenza sarà considerata quale rinuncia del candidato alla selezione.

H) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA’ DI UTILIZZO

A parità di punteggio la posizione della graduatoria sarà definita in base alla maggiore anzianità anagrafica.

La graduatoria di coloro che avranno superato le prove di esame, con la votazione complessiva conseguita, sarà pubblicata in apposita e riservata sezione del sito internet di Genova Parcheggi S.p.A.

Genova Parcheggi S.p.A. si riserva di procedere all’assunzione del numero di candidati di cui avrà necessità in ordine di graduatoria, in base alle corrispondenti esigenze organizzative. In ogni caso, le assunzioni non potranno superare il numero massimo autorizzato dal Comune di Genova.

I candidati da avviare all’iter di assunzione, con le modalità di cui al punto B, verranno contattati telefonicamente da Genova Parcheggi S.p.A.

Prima dell’assunzione i candidati dovranno sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica di Addetto alle Aree di Sosta.

Dalla graduatoria Genova Parcheggi S.p.A. potrà attingere i candidati selezionati per integrare l’attuale organico per eventuali future assunzioni di addetti alla sosta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (contratto di apprendistato) livello C2. La graduatoria sarà mantenuta valida per 3 anni.

Genova Parcheggi S.p.A si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente avviso e/o la relativa procedura, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della società.

I) ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (contratto di apprendistato) livello C2

Genova Parcheggi S.p.A., limitatamente ai candidati da assumere, provvederà a verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di ammissione alla selezione. Il soggetto interessato, a tal fine, dovrà produrre, a sua cura, una copia delle certificazioni e della documentazione dichiarata.

Genova Parcheggi S.p.A. sottoporrà gli aspiranti all’assunzione a visita medica di idoneità incondizionata al lavoro di addetto alla sosta, il cui superamento costituisce condizione necessaria per l’instaurando rapporto di lavoro.

Il Contratto Collettivo applicato è quello per aziende esercenti autorimesse, noleggio con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio autovetture su suolo pubblico e privato, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per le finalità concorsuali inerenti l’attività dell’Azienda.

Genova Parcheggi S.p.A., anche dopo l’espletamento della selezione, si riserva di non procedere all’assunzione dei candidati risultati vincitori, qualora non ritenga più tale assunzione corrispondente alle proprie esigenze aziendali. Non procederà altresì alle assunzioni in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili e/o cause di forza maggiore alla stessa non imputabili.

Il presente bando è disponibile e scaricabile dal sito internet http://www.genovaparcheggi.com alla Sezione – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

L’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali dei candidati è scaricabile accedendo ai link, indicati alla lettera D, alla sezione “scarica documenti” sul sito di Randstad Italia S.p.A.

