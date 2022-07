Limet avverte: «Nella notte possibili forti rovesci, temporali e raffiche di vento»

Paolo Bonino e lo staff dell’associazione ligure di meteorologia: «Occhio alla prossima notte quando l’irruzione di aria fresca dalla Porta della Bora farà il suo ingresso in Pianura Padana.L’aria calda e umida ivi preesistente verrà quindi scalzata e sbattuta con violenza in quota dall’aria più fresca in ingresso, dando luogo a nubi a sviluppo verticale con annessi forti rovesci, temporali e raffiche di vento»

Il modello francese Arome ipotizza un marcato interessamento anche della Liguria.

La prima mappa (a sinistra nella foto di copertina) mostra la posizione dei temporali alle 2 della prossima notte. La seconda mappa quella delle 4 del mattino.

«Il modello opta per uno stramazzo piuttosto incisivo, che andrebbe persino ad interagire con il mar Ligure che, lo ricordiamo, presenta una temperatura di superficie di ben 29° – proseguono alla Limet -. In pratica, il calore in eccesso, che è energia termica potrebbe essere convertito in energia meccanica ed elettrica con produzione di vento forte, rovesci e fulminazioni.

Vedremo se questa previsione andrà in porto. Target tra le 2 e le 5 della prossima notte».

