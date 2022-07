Il Consiglio comunale approva mozione per costruire una recinzione anti cinghiali a difesa del centro

La mozione è stata presentata nella Sala Rossa di Palazzo Tursi dal gruppo della Lega. Il consigliere regionale leghista Alessio Piana, però, avverte: «A oggi le risorse stanziate per la recinzione di protezione della città potrebbero non essere sufficienti. Necessari ulteriori fondi dal Governo»

A presentare la mozione in Consiglio comunale sono stati i consiglieri della Lega Federico Bertorello, Fabio Ariotti e Alessio Bevilacqua. È stata approvata con i voti della maggioranza. La minoranza ha tentato di introdurre delle modifiche alla mozione suggerendo, ad esempio, le risultanze di alcuni studi di Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ma le proposte non sono state accettate.

«Per contenere la peste suina africana e prevenire la presenza dei cinghiali in città è anche necessario realizzare una recinzione a protezione del centro cittadino di Genova – dice il consigliere regionale della Lega Alessio Piana, presidente della III commissione Attività produttive -. Ricordo che i casi di peste suina accertati in Basso Piemonte e Liguria al 25 luglio risultano 173 (60 in Liguria) e che ormai la presenza degli ungulati in ambito urbano è diventata un’invasione con conseguente pericolo per i genovesi. A oggi le risorse stanziate per la recinzione di protezione della città potrebbero non essere sufficienti. Pertanto la Lega ha presentato un ordine del giorno, che è stato approvato dall’Assemblea legislativa della Liguria, che impegna la giunta regionale a farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché vengano destinati ulteriori fondi, oltre a quelli già stanziati per la biosicurezza con la legge n. 22 del 7 aprile 2022, necessari per il contenimento dell’epidemia della PSA e per la realizzazione di un’ulteriore barriera che impedisca al virus di arrivare nell’area urbana di Genova».

