Galliera, per fare posto a nuovo reparto Covid, stop all’attività chirurgica di elezione

L’ospedale risponde a una richiesta di Alisa. Il reparto ha preso il posto delle degenze di Ortopedia delle Articolazioni e Urologia

La Direzione sanitaria del Galliera informa che: «Al fine di ottemperare al piano di Preparedness, come richiamato da ALiSa con nota del 18/07/2022 e sollecitato all’Ente, per la sua attuazione è stata disposta l’apertura di un nuovo reparto per ricoveri di pazienti positivi al Covid-19 per un totale di 20 posti letto massimi»

«Al fine di poter procedere alla suddetta apertura si è dovuto necessariamente provvedere a trasferire da questo reparto fisico le Strutture di Ortopedia delle Articolazioni e Urologia presso altre sale chirurgiche – dicono al Galliera -. Ciò ha conseguentemente ridotto il numero complessivo dei posti letto chirurgici in dotazione dell’Ente. Pertanto, si rende necessaria la rimodulazione le attività chirurgiche di elezione che saranno ridotte e commisurate alla reale disponibilità di posti letto, avendo come priorità i pazienti oncologici e situazioni comprovate per cui il rinvio dell’intervento possa creare sicuro rischio, o nocumento nell’immediato o nel breve periodo. La programmazione chirurgica possibile ed attuabile, secondo le indicazioni sopra richiamate, sarà concordata e validata dai rispettivi Direttori di Dipartimento di area chirurgica»

