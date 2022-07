Cgil, Cisl e Uil: «No alla scelta dell’Amministrazione di aumentare l’addizionale comunale»

Igor Magni, segretario generale Cgil Genova; Marco Granara responsabile Ast Cisl Genova; Mario Ghini segretario generale Uil Liguria: «La scelta dell’Amministrazione di aumentare l’addizionale comunale penalizza lavoratori e pensionati. In questo particolare momento in cui sarebbe necessario ridurre il prelievo fiscale a tutti i livelli per sostenere le famiglie in difficoltà, l’aumento dell’IRPEF comunale è una scelta che non riteniamo opportuna sulla quale, come organizzazioni sindacali, non siamo d’accordo»

«La crisi di sistema legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina, come sempre si abbatte sulle fasce di reddito più basse, l’inflazione alle stelle, oggi all’8%, incide pesantemente, tanto da aver già consumato una mensilità da salari e pensioni a causa di aumenti in qualche caso non giustificati su costi dell’energia, generi alimentari e beni di consumo – dicono i sindacati in una nota -. Riteniamo indispensabile sostenere i cittadini nell’affrontare questa grave crisi , è necessario aumentare il peso di buste paga e pensioni anche riducendo in modo significativo il carico fiscale. Oggi stesso chiederemo un incontro formale al Sindaco e all’ assessore Piciocchi per capire i motivi di questo aumento e per comprendere in quale situazione si trova oggi il Comune di Genova».

