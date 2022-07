Ai domiciliari, esce, va al bar, si ubriaca e reagisce ai poliziotti. Arrestato

Il 40enne ha cercato la rissa fuori dal locale e ha rimediato un pugno in faccia. A quel punto l’ubriaco è rientrato nel bar e la titolare del locale ha chiesto aiuto. È successo in via Jori

Invece di restare in casa e rispettare le misure di custodia cautelare cui era stato precedentemente condannato, ha ben deciso di uscire, entrare in un Bar in via Jori, e bere fino ad ubriacarsi. Ma non finisce certo qui la serata per l’uomo, che una volta importunata la barista alla ricerca di altri drink, ha deciso di uscire dal bar, approcciare un giovane che si trovava là nei pressi, e cercare più volte lo scontro.

Dopo essere stato ripetutamente dissuaso dal ragazzo, il quarantenne imperterrito ha continuato ad infastidirlo finché il giovane non ha reagito colpendolo in volto ecausandogli una ferita sul sopracciglio destro; nemmeno la ferita è stata sufficiente a placare l’uomo, che sanguinante ha continuato ad entrare nel locale ed infastidire i clienti e la barista, che ormai esasperata, ha chiamato la Polizia.

All’arrivo delle volanti, l’uomo ha cercato la fuga in direzione Piazza Pallavicini ma è stato raggiunto, fermato ed identificato dagli agenti, non prima di aver offerto resistenza minacciandoli e cercando di intimidirli con le mani ormai completamente ricoperte di sangue.

Dopo aver chiamato i soccorsi per consentire all’uomo di essere medicato, gli agenti lo hanno sottoposto gli accertamenti di rito, ed hanno subito riscontrato il fatto che il quarantenne era evaso dagli arresti domiciliari. E’ stato quindi accompagnato in Questura ed arrestato.

