Ennesima rissa fuori da “Pianeta Rosso”. Due ragazzi feriti

Ancora problemi all’esterno del locale di Campi, in corso Perrone, dove stamattina alle 3:30 due gruppi hanno cominciato a fronteggiarsi. Due giovani sono stati soccorsi, molti altri, contusi e feriti, sono scappati

La discoteca, frequentata soprattutto da cittadini sudamericani, è la spina nel fianco dei residenti della zona a causa delle frequenti risse che avvengono all’esterno e degli schiamazzi causati dai frequentatori. Anche ieri sera due gruppi di giovani ubriachi si sono affrontati.

Uno dei giovani, soccorso dall’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino, inviata dal 118, è stato trasportato al Galliera in codice giallo per un trauma cranico. L’altro è stato portato al pronto soccorso del Villa Scassi, anche lui in codice giallo, dalla Croce d’Oro di Sampierdarena.

Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia.

