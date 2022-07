Novantunenne con demenza senile si allontana da casa. Ritrovato dai Vvf dopo 16 ore di ricerche

L’uomo è stato ritrovato con un braccio rotto dopo una caduta, ma le sue sue condizioni non destano preoccupazioni

Si sono concluse oggi, con il ritrovamento del disperso, le operazioni di ricerca iniziate il 20 sera. L’uomo di 91 anni, che soffriva di demenza senile, si era allontanando da casa. I figli, non riuscendo più a trovarlo, hanno lanciato l’allarme. Il signore era stato visto allontanarsi verso Santa Giulia, luogo in cui aveva vissuto al lungo.

I familiari avevano sporto denuncia di scomparsa presso la Stazione Carabinieri di Lavagna, che aveva provveduto ad attivare il piano provinciale di ricerca di persone scomparse.

Li si sono concentrate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco, del soccorso alpino e volontario, coordinate dall’unità di crisi locale UCL, piazzato dai VVF a Lavagna. Oggi, il nucleo cinofilo VVF, ha trovato l’uomo in un vallone proprio in zona Santa Giulia. Le sue condizioni, nonostante la caduta ed un presunto braccio rotto, non detestano grosse preoccupazioni. Per il recupero ed il trasporto in ospedale è stato chiesto l’invio dell’elicottero Drago VF. I Vigili del fuoco oltre le squadre di ricerca e i cinofili hanno perlustrato la zona anche grazie all’utilizzo dei droni.

Alle ricerche hanno partecipato anche i Carabinieri.

