Meteo Arpal: possibili temporali a ponente. Temperature in lieve calo, ma resta il disagio per il caldo

Previsione per sabato 23 luglio 2022

Nubi irregolari più estese su Centro-Ponente, possibili isolati piovaschi/rovesci. Al pomeriggio aumento dell’instabilità per il transito di un disturbo in quota, possibili temporali nell’interno di Ponente in locale estensione alla costa

Temperature: in lieve calo specie nei valori massimi. A Genova tra 25 e 30 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati meridionali con locali rinforzi sui rilievi

Mare: poco mosso o localmente mosso, in aumento a partire da Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – moderato disagio fisiologico per caldo.

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per domenica 24 luglio 2022

In mattinata addensamenti irregolari di nubi basse a tratti compatte, tendenza a progressive schiarite nel corso della giornata. Nelle ore centrali e pomeridiane instabilità sui rilievi con possibili rovesci o temporali

Temperature: stazionarie o in lieve aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli/moderati in rotazione ciclonica, brezze dal pomeriggio

Mare: mosso, in progressivo calo a poco mosso a partire da Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – moderato disagio fisiologico per caldo

Tendenza

