Luisi ha il Covid, cancellato il concerto di chiusura del Nervi Music Ballet Festival

La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova annuncia «con vivo rammarico» la cancellazione del concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova diretta da Fabio Luisi, intitolato Nuovi Mondi, in programma venerdì 29 luglio alle ore 21,15 a chiusura del Nervi Music Ballet Festival, dovuta all’indisposizione del direttore causata da sindrome da Covid-19. Il concerto prevedeva la partecipazione in veste di solista del pianista Massimiliano Damerini.

In attesa di poter accogliere Fabio Luisi in autunno nell’ambito della Stagione lirica e sinfonica 2022-2023, il Teatro rivolge al direttore i migliori auguri di pronta guarigione.

Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre i 10 giorni dalla data dell’evento di persona alla biglietteria del teatro negli orari di apertura, tramite consegna del modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito del Teatro e del Nervi Music Ballet Festival, alla pagina dell’evento e disponibile in biglietteria) con indicazione del proprio IBAN, o via email, inviando il modulo di rimborso con indicazione del proprio IBAN, unitamente a una copia digitale leggibile del proprio biglietto. I bonifici di rimborso saranno eseguiti entro il 15 settembre 2022.

