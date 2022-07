Ennesimo incidente di motocicletta, cinquantenne in codice rosso al San Martino

La donna è caduta in corso Europa alle 9:30 ed è stata soccorsa dall’auto medica Golf 3 e dall’ambulanza della Croce Rossa inviate dal 118

Continua la lunga serie di incidenti che in questi giorni hanno coinvolto motociclisti, scooteristi e un ciclista, tutti soccorsi per le vie della città in condizioni gravissime.

Questa volta a finire sull’asfalto è stata una donna di circa cinquant’anni. È successo in corso Europa all’altezza della Farmacia San Raffaele, nel quartiere di San Martino.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di zona oltre ai colleghi del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

