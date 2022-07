Caduto da corso Italia, cercava di entrare in un locale. Ora è in rianimazione: gravi danni cerebrali

Si cerca l’amico che era con lui e che si è allontanato quando l’uomo è caduto per una decina di metri battendo violentemente la testa

A finire nel reparto di rianimazione del San Martino, in condizioni molto gravi, è un trentunenne (e non un ventenne come abbiamo scritto in precedenza) che stanotte avrebbe tentato di entrare abusivamente in un locale da cui, in stato di ebbrezza, era stato appena cacciato o non era stato fatto entrare. L’esatta dinamica del grave incidente è ancora in via di ricostruzione. Per questo la Polizia sta cercando l’amico che era con lui e che si è allontanato.

Secondo fonti sanitarie, l’uomo caduto nell’intercapedine sbattendo su uno scoglio avrebbe subito gravi danni cerebrali. È successo questa notte alle 3:30.

