Aggredisce e cerca di baciare una tredicenne in uno stabilimento balneare di corso Italia. Minore denunciato

Il ragazzo era lì con alcuni suoi coetanei, accompagnato da un educatore. È stato proprio il responsabile del gruppo, insieme ad alcuni frequentatori dello stabilimento, a inseguire e placcare il 17enne in fuga

Il ragazzo è un minore non accompagnato residente in una comunità del centro cittadino. Con diversi altri minori era stato accompagnato in spiaggia da un educatore. Lì avrebbe adocchiato la ragazzina e l’avrebbe spinta contro una parete per poi tentare di baciarla. La tredicenne ha cominciato a urlare e subito diversi bagnanti sono andati in suo soccorso. È arrivato anche l’educatore del gruppo che si è messo, con le persone presenti, a rincorrere il minore che aveva preso la fuga. I suoi compagni hanno minacciato l’educatore che aveva chiamato i Carabinieri.

Il 17enne è stato denunciato dai militari dell’Arma, che prenderanno provvedimenti anche nei confronti dei suoi compagni per le minacce al responsabile della comunità.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...