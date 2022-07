Un altro incidente all’incrocio maledetto Tolemaide/Torino: quattro feriti di cui due gravi

Coinvolte tre moto e una bicicletta. Una moto proveniente da via Tolemaide sarebbe passata col rosso, travolgendo gli altri veicoli. Due feriti al Galliera in codice giallo e due al San Martino in codice rosso. Sul postole auto mediche golf3, golf1 e 4 ambulanze

È successo alle 12:45. Sul posto il 118 ha inviato, oltre alle auto mediche, due ambulanze della Croce Verde San Gottardo (di cui una della sezione Burlando), una della Croce Bianca Genovese e una dei Volontari del Soccorso San Fruttuoso. I feriti più gravi, giudicati in pericolo di vita, sono stati portati al San Martino mentre quelli in codice giallo, di media gravità, sono stati portati all’ospedale Galliera.

Sul posto anche la Polizia locale della zona e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo scontro tra i mezzi è avvenuto nello stesso posto in cui ieri sera se ne è verificato un altro, che ha coinvolto un centauro finito anche lui al San Martino in codice rosso. L’investitore aveva tentato di fuggire ma era stato fermato poco lontano, in piazza Giusti.

