Tre nuovi Taxibus serali per il quartiere di Castelletto

Le linee a chiamata t374, t375, t377 saranno attive in via sperimentale da lunedì 25 luglio in orario serale

Nel quartiere di Castelletto sono in arrivo le tre nuove linee Taxibus t374, t375, t377 che da lunedì 25 luglio, in via sperimentale, saranno operative nelle fasce serali, al termine del normale servizio delle linee urbane 374, 375 e 377.

Grazie a questa iniziativa, i clienti AMT potranno raggiungere più agevolmente le principali zone del quartiere, nonché le più attrattive, come spianata Castelletto, anche in orario serale. La sperimentazione delle tre nuove linee a chiamata è prevista per il periodo estivo: questo permetterà di valutare, più in generale, l’interesse e la possibilità di sviluppo dei servizi a chiamata sul territorio genovese.

I tre nuovi Taxibus saranno attivi dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, ed effettueranno i seguenti percorsi e orari.

· t374 (Spianata Castelletto – Via Cancelliere – Spianata Castelletto)

Spianata Castelletto – Piazza Villa – Via Acquarone – Via Cancelliere – Passo Barsanti – Piazza Villa – Spianata Castelletto

21.30 – 22.20 – 23.10

· t375 (Spianata Castelletto – Via Chiodo – Spianata Castelletto)

Spianata Castelletto – Corso Firenze – Via Salvago – Via Piaggio – Via Chiodo – Via Piaggio – Corso Firenze – Piazza Villa – Spianata Castelletto

21.45 – 22.35 – 23.25

· t377 (Spianata Castelletto – Via Ausonia – Spianata Castelletto)

Spianata Castelletto – Corso Firenze – Via Strozzi – Via Stallo – Via Ausonia – Via Stallo – Via Strozzi – Corso Firenze – Piazza Villa – Spianata Castelletto

22.00 – 22.50 – 23.45

Per prenotare Taxibus è necessario chiamare il numero verde 800 085 302, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 23.30 (escluso i festivi) oppure utilizzare la nuova App “AMT Servizi a chiamata”, scaricabile dagli store per Android e Apple.

Per viaggiare con Taxibus occorre essere in possesso di un biglietto o un abbonamento valido sulla rete AMT.

Per informare i cittadini della novità, è previsto un avviso informativo su tutte le paline di fermata delle zone servite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...