Labrador lasciato in auto sotto il sole muore in piazza della Vittoria

Il povero animale è stato lasciato chiuso in una Fiat Cinquecento posteggiata per oltre un’ora a temperature esterne che, attorno alle 13, hanno superato i 31 gradi con un alto tasso di umidità e che all’interno del veicolo hanno probabilmente sfiorato i 50, fatali al cane. Ora la proprietaria rischia una denuncia per maltrattamento di animale

La proprietaria del labrador se ne è andata in compagnia della madre e della figlia e solo dopo un’oretta le è venuto in mente che il suo cane era chiuso in una scatola di metallo sotto il sole cocente di questi giorni in cui a Genova è stretta nella morsa di un’ondata di calore. La donna è tornata nel luogo dove aveva posteggiato e il cane era ancora vivo, anche se molto sofferente. È spirato poco dopo.

L’anziana madre della proprietaria ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal 118. Sul posto, la Polizia locale che ora dovrà valutare i provvedimenti da prendere nei confronti della donna che ha abbandonato il suo animale in auto sotto il sole.

In copertina: foto d’archivio

