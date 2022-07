Causa incidente con ferito in codice rosso e scappa, preso e denunciato dalla Polizia locale

L’incidente è avvenuto alle 22:20 all’incrocio critico tra Corso Torino e via Tolemaide, alla Foce. Il guidatore, risultato positivo all’alcol test, è scappato, ma è stato raggiunto dalle pattuglie della Polizia locale in piazza Giusti, a San Fruttuoso

Il ferito, che conduceva un motoveicolo, è stato soccorso dalla Croce Gialla e dall’Auto Medica Golf 1 inviate dal 118, in codice rosso il più grave, poi, per fortuna, derubricato in giallo e trasportato al San Martino.

Il fuggitivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e per fuga e omissione di soccorso. La patente è stata ritirata.

