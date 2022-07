Canicola infinita: bollino rosso per l’ondata di calore anche per domenica, 7º giorno di inferno

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 3 di allerta anche per la giornata di domenica 24 luglio. Il primo bollino rosso era scattato lunedì 18 luglio. Confermato il bollino rosso per domani, sabato 23 luglio. Arpal: «Domani possibili temporali nel pomeriggio e potrebbero calare le temperature, ma per domenica è prevista una ripresa»

LA SITUAZIONE secondo Arpal:

continua a far caldo sulla Liguria, con caratteristiche più afose, ovvero temperature in leggero calo ma umidità in aumento. Uno scenario confermato per la giornata di oggi, venerdì 22 e che domani, sabato 23, vedrà un temporaneo cambio di scenario grazie a una perturbazione che lambirà le Alpi determinando, un aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, in particolare nel pomeriggio, nelle zone interne di centro Ponente. In questa fase resterà l’afa ma il parziale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali e le eventuali precipitazioni potranno far calare localmente le temperature. Domenica 24, però, è prevista una nuova ripresa delle temperature in particolare sul centro Ponente.

I DATI:

Temperature minime in leggero ma caldo ma valori di umidità medio-alti nella notte in Liguria (tra il 50 e l’80%). Questi i valori più elevati registrati dalla rete Omirl: Alassio (Savona) 26.8, Sanremo (Imperia) 25.8, Camogli (Genova) 25.5, Genova Centro Funzionale e Castellari (Pietra Ligure, Savona) 25.2, Savona Istituto Nautico 25.0, Sciarborasca (Cogoleto, Genova) 24.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 24.7, Levanto (La Spezia) 24.3. A La Spezia città minima di 24.0.

Alle ore 11.00 le temperature più elevate sono quelle di Valleregia (Serra Riccò, Genova) con 33.8 e Rapallo (Genova) con 33.1

NELLE IMMAGINI:

la cartina con la distribuzione delle temperature alle ore 11.00;

lo scatto del satellite sul Nord Italia alle ore 10.45;

la tabella, tratta dall’avviso meteorologico di oggi, che evidenzia l’ondata di caldo in atto.

