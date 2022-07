I malati oncologici denunciano: «Al day hospital del Gallino condizionatori fermi da 45 giorni»

La situazione, già drammatica di per sé, degli ammalati che si sottopongono alle terapie, è fortemente aggravata dal guasto che in questi giorni di caldo superiore alla media è diventato intollerabile

Per denunciare la situazione nell’ospedale di Pontedecimo ci hanno scritto alcuni pazienti in terapia: una terapia pesante ma insostituibile, una terapia che tenta disperatamente di salvare delle vite. Persone la cui salute è più che precaria e che oltre che col tumore devono avere a che fare con le temperature che sarebbero intollerabili anche per chi non avesse problemi di salute (come il personale del reparto) in cui sono costretti a sottoporsi alle cure. «Nel day hospital oncologico dell’Ospedale Gallino è fermo da 45 giorni l’impianto di climatizzazione – denunciano i malati – e le condizioni in cui riceviamo la terapia è disumana. Non solo per noi, ma anche per il personale sanitario. Uno di noi ha anche portato un condizionatore portatile per ridurre i disagi».

Secondo i malati, in condizioni di allerta arancione (che domani sarà rossa) per le ondate di calore la situazione, difficile da un mese e mezzo, è inaccettabile.

