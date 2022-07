Quartieri roventi: ieri il più caldo è stato Pontedecimo con 37.6 gradi

Ben 1.2 gradi in più nella località più calda della Liguria: Padivarma, con 38,8 gradi misurati

Padivarma, stazione nel comune di Beverino, in provincia della Spezia, con 38.8 di massima ha ieri superato i 38.5 di Castelnuovo Magra, altra stazione dello spezzino che, dal 3 luglio deteneva il primato della temperatura più alta per il 2022. Da evidenziare come la stessa Padivarma avesse segnato la minima assoluta regionale con 13.2: dunque l’escursione termica è stata di oltre 25 gradi.

Dietro Padivarma altre due stazioni della stessa provincia: Riccò del Golfo con 37.8 e ancora Castelnuovo Magra con 37.6.

Nelle altre province spiccano: in provincia di Genova 37.7 a Pian dei Ratti (Orero) e 37.6 a Genova Pontedecimo, nel savonese 37.6 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore), nell’imperiese 36.5 a Pieve di Teco. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le massime (non è disponibile il dato di Imperia): Genova Centro Funzionale 33.4, Savona Istituto Nautico 33.8, La Spezia 35.6.

Arpal ricorda che all’indirizzo omirl.regione.liguria.it sono disponibili i dati in tempo reale forniti dalla rete di monitoraggio regionale.

Si possono consultare in due modi:

Dati – stazioni – simbolo del termometro, e poi cliccando sul pallino della località di interesse. Tabelle – Estremi di temperatura e vento (oppure selezionando a sinistra valori stazioni, e poi temperatura)

NB: tutti i dati Omirl sono in attesa di validazione.

In copertina: la distribuzione delle temperature in Liguria alle ore 20.00 di ieri.

