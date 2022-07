Avviso meteorologico per caldo oggi e domani

Il Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal ha emesso un AVVISO METEOROLOGICO PER DISAGIO FISIOLOGICO DA CALDO per le giornate di OGGI LUNEDI’ 18 e DOMANI MARTEDI’ 19 LUGLIO. Maggiormente interessati saranno i versanti marittimi della regione

Prosegue, infatti, la fase molto calda che interessa anche la Liguria e che vede non solo la presenza di un solido anticiclone subtropicale ma anche dell’effetto favonico provocato dai venti settentrionali. Questo mix di fattori provoca temperature molto alte non solo di giorno ma anche di notte, a fronte di tassi d’umidità medio-bassi.

Per oggi lunedì 18 e domani martedi’ 19 luglio si prevedono, infatti, temperature in ulteriore lieve aumento seppur con umidità generalmente bassa; condizioni temporaneamente più afose si potranno avere nella serata di oggi. Elevato disagio fisiologico per caldo è previsto nelle aree urbane e nelle valli interne di ABC, moderato altrove. Mercoledì 20 luglio avremo temperature pressoché stazionarie o in lieve calo specie nei valori minimi con moderato disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, localmente elevato sulle aree urbane e le valli interne di ABC. La situazione verrà valutata ulteriormente domani.

Per i dettagli l’avviso meteo completo si trova all’indirizzo, nella sezione meteo del sito Arpal: Arpal Liguria – Meteo

Nella notte le temperature minime più elevate si sono registrate ad Alassio (Savona) con 28.8 Cenesi (Cisano sul Neva, Savona) con 28.5, Savona Centro Funzionale con 28.3, Genova Centro Funzionale con 27.2, Sanremo e Ventimiglia (Imperia) con 27.1, Castellari (Pietra Ligure) con 26.9. Nello spezzino minima più bassa di 25.6 a La Spezia città. Il valore minimo assoluto, 14.3, è stato registrato ai 1520 metri di quota di Pratomollo, nel comune di Borzonasca (Genova) mentre, sulle Alpi Marittime a Poggio Fearza (1845 metri sul livello del mare), il termometro non è sceso sotto i 16.1 gradi.

E alle 11.00 la rete Omirl segnala 37.0 a Diano Castello Varcavello (Imperia), 35.9 a Bargone (Casarza Ligure, Genova), 35.7 a Lerca (Cogoleto, Genova). Nei comuni capoluogo 33.8 a Genova Centro Funzionale, 33.7 a Savona Istituto Nautico, 33.5 a La Spezia (non disponibile il dato di Imperia).

