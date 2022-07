Condanne per armi e per tentata rapina ed estorsione con metodo mafioso. Due arresti dei CC

Il primo resterà ai domiciliari per 4 mesi, il secondo è finito in carcere dove resterà per 4 anni

In mattinata, i carabinieri delle Compagnie di Genova – Sampierdarena e Santa Margherita Ligure, a seguito di ordini di carcerazione, emessi dal Tribunale di Genova, hanno rispettivamente tratto in arresto due persone: il primo, un uomo gravato da pregiudizi di polizia, è stato condannato a 4 mesi di reclusione che sconterà agli arresti domiciliari per la violazione di reati in materia di armi

Il secondo, anche lui con pregiudizi di polizia, deve scontare una pena detentiva di 4 anni di reclusione oltre al pagamento di multa di 4.000 euro, poiché ritenuto responsabile dei reati di rapina e tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, commessi a Genova nel 2016. Dopo le formalità è stato associato presso la casa di reclusione di Chiavari.

