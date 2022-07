Un’ora di maltempo mette in crisi la città. Corso Italia chiuso per caduta pianta

Poco dopo le 19, caduta intonaco dal prospetto della facciata della chiesa della Nunziata. Alberi abbattuti in diversi luoghi della città e transenne cadute in corso Italia

Corso Italia in direzione levante, da via Nazario Sairo, chiuso per caduta grossa pianta sulla carreggiata.

A causa vento forte sul levante cittadino si sono verificate cadute di alberi e transenne in corso Italia, via Redipuglia, via divisione Acqui, viale Pio VII e nel centro città. Corso Carbonara è rimasto chiuso all’altezza del civico 10 per mezz’ora dalle 18:20.

Problemi anche in Bertani e zone limitrofe.

Superlavoro e centralini oberati per Vigili del fuoco e polizia locale.

