Squilibrato suprematista uccide tre persone in un centro commerciale di Copenaghen

È di 3 morti e diversi feriti, du cui tre gravi, il tragico bilancio della sparatoria avvenuta ieri in un centro commerciale di Copenaghen. Il killer aveva aperto un canale social il giorno registrandosi con un fucile e pistole puntate alla testa e in bocca. La sua Playlist si intitolava “Killer music”. Era affiliato al partito di estrema destra Stram Kurs che ha posizioni anti-Islam e xenofobe

Secondo la polizia danese riferisce che non ci sono segni che l’attacco fosse legato al terrorismo. Si tratta di Noah Esbensen, un danese di 22 anni con piccoli problemi con la giustizia, idee suprematiste e precedenti di problemi di salute mentale. Era affiliato al partito politico danese di estrema destra con posizioni anti-Islam e xenofobe Stram Kurs.

Nei video pubblicati sui social nei giorni scorsi, in cui si punta le canne di pistole e fucili alla tempia e il bocca, si definisce un «crociato che combatte per ripulire dagli invasori musulmani», ma dichiara anche «La quetiapina non funziona». Il farmaco è utilizzato prevalentemente in pazienti affetti da schizofrenia, da disturbo bipolare e per altre patologie psichiatriche. Secondo la Polizia danese non si tratterebbe di attacco terroristico ma del gesto di un folle.

