Paga 1.300 euro moto d’epoca venduta online, ma è una truffa. Responsabile denunciato

L’indagine dei Carabinieri ha portato ad individuare il responsabile

I carabinieri di Molassana, dopo gli accertamenti, scaturiti da una denuncia sporta da un genovese, hanno denunciato in stato di libertà per truffa on line, un uomo di 35 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

Il soggetto, mediante artifizi e raggiri, riusciva a farsi accreditare attraverso un bonifico bancario la somma di 1.300 euro, quale corrispettivo per l’acquisto di una moto d’epoca, inserzionata su un sito internet e mai consegnata.

