Denunciati dai Carabinieri i predoni delle marmitte catalitiche

Razziavano i veicoli regolarmente posteggiati sulla pubblica via. Avevano fatto manbassa a Recco e Rapallo

A Santa Margherita Ligure, i carabinieri dell’aliquota operativa della locale Compagnia, al termine di un’articolata attività d’indagine, condotta anche con l’ausilio del sistema di video sorveglianza cittadino, hanno denunciato in stato di libertà per furto in concorso due persone di 27 e 37 anni, entrambe con pregiudizi di polizia. I soggetti, nei mesi scorsi, a Rapallo e Recco, si sono resi responsabili del furto di 13 catalizzatori di veicoli modello Porter, regolarmente parcheggiati nella pubblica via.

