Autostrade, giornata da bollino rosso in direzione nord. Ora code in A7 e A10

La previsione di Aspi parla di condizioni critiche in A26 per quasi tutta la giornata e di difficoltà concrete in A7 nella mattinata. Proprio in A7, adesso, si segnalano code. 2 km di coda anche in A10 per un veicolo in avaria

La situazione

A7

GENOVA BOLZANETO – ALLACCIAMENTO A7/A12 – Coda (Km 128.7 – Direzione: Genova)

Coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso

GENOVA BOLZANETO – BUSALLA – Coda (Km 120.7 – Direzione: Milano)

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per Riduzione di carreggiata

4 luglio 2022, 07:08

BUSALLA – RONCO SCRIVIA – Coda (Km 109.3 – Direzione: Milano)

Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per Riduzione di carreggiata

A10

GENOVA PRA’ – GENOVA PEGLI – Coda (Km 6 – Direzione: Genova)

Coda di 2 km tra Genova Pra’ e Genova Pegli per veicolo in avaria

A12

GENOVA EST – ALLACCIAMENTO A12/A7 – Traffico Rallentato (Km 0 – Direzione: Genova)

Traffico Rallentato tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A26

CASALE MONFERRATO – ALESSANDRIA – Coda (Km 77.3 – Direzione: Genova Voltri)

Coda di 2 km tra Casale Monferrato sud e Nodo A26/A21 Torino-Brescia per lavori

