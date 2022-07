Urta e danneggia le transenne della pista ciclabile e scappa perdendo lubrificante

Corso Italia è rimasta chiuso nella notte per la bonifica di Aster. L’auto, in leasing, è stata trovata in via Tommaso Campanella, ma senza gli occupanti

Stanotte, poco dopo le 3:30, una Volkswagen Golf, dopo aver urtato e danneggiato le transenne a protezione della nuova pista ciclabile, si è allontanata in direzione levante disperdendo lubrificante. Alcuni testimoni hanno chiamato la Polizia locale che hanno trovato il veicolo in via Tommaso Campanella, traversa di corso Italia. A bordo non c’era nessuno.

Il mezzo è di proprietà di una società di leasing e non risulta rubato. Non sarà difficile risalire al responsabile del leasing.

