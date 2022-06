Senza patente, abbatte cancello sulla carreggiata in corso Italia e viaggia sui marciapiedi. Inseguito e fermato

L’uomo, un sessantunenne, ha mobilitato tutte le divise della città: Polizia e Guardia di Finanza lo hanno fermato in piazza Verdi dopo che aveva transitato con il veicolo sui marciapiedi di corso Marconi, i Carabinieri, con la Polizia locale, sono intervenuti a casa dell’anziana madre e i Vigili del fuoco presso il cancello abbattuto per rimuoverlo dalla strada. La Polizia locale ha anche eseguito il trattamento sanitario obbligatorio deciso dal medico e ha operato dove il cancello abbattuto creava problemi di viabilità

Tutto è cominciato a mezzanotte e 45 minuti in corso Italia dove il sessantunenne ha abbattuto con la sia auto il cancello del civico 14. Poi si è diretti verso ponente, transitando col veicolo sui marciapiedi di corso Marconi mettendo a repentaglio la vita dei passanti per poi proseguire la sua corsa. È stato fermato prima di mezzanotte da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che lo avevano inseguito fino a piazza Verdi.

La patente dell’uomo è risultata revocata nel 2012.

I Carabinieri, con la Polizia locale si sono preoccupati di soccorrere l’anziana madre dell’uomo, rimasta da sola nella casa in corso Italia dove vive col figlio.

In piazza Verdi, la Guardia di Finanza, che procede contro il sessantunenne, visto lo stato di agitazione del soggetto, ha chiamato il 118. Il medico ha deciso per lui il Tso, trattamento sanitario obbligatorio, messo in atto dal reparto Pronto Intervento della Polizia locale.

