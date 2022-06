La settimana comincia in salita per coloro che devono viaggiare sulle autostrade della nostra regione. Ecco la situazione alle 8:45

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A12: Coda di 2 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per incidente

