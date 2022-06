Lavori di riqualificazione, trovata bomba inesplosa in un’aiuola a Serra Riccò

L’ordigno, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto vicino alla strada provinciale. Intervengono gli artificieri del 32° reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano a Torino

Da oltre 80 anni se ne stava nell’aiuola dei giardini Castagna di Serra Riccò, nei pressi della strada provinciale, con il suo carico di esplosivo. È stata trovata durante lavori di riqualificazione.

Il sindaco Angela Negri ha emesso un’ordinanza per restringere la viabilità ad una corsia con senso unico alternato. «Cari Cittadini – ha scritto Negri sulla pagina Facebook del Comune -, durante i lavori di riqualificazione e ripiantumazione dei giardini di Castagna, e’ stato rinvenuto un ordigno bellico, vista la prossimità alla strada Provinciale mi vedo costretta a ridurre a una corsia con senso unico alternato fino all’arrivo degli artificeri. Sono in contatto con la Prefettura, e stiamo adottando tutte le misure necessarie alla pubblica incolumità. Certa di creare un grande disagio sono altrettanto certa che potrete capire. A breve uscirà Ordinanza. Ringrazio fin da ora il corpo di Polizia Municipale che farà i turni per presidiare, i Carabinieri della stazione di Castagna per il supporto, i volontari della protezione civile, delle croci che si sono resi disponibili».

