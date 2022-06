È successo a Voltri, nel ponente genovese dove l’uomo, incensurato, al termine del bisticcio, ha portato via il telefono a una 44enne

A Voltri i carabinieri della locale stazione, dopo i dovuti accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per rapina un 48 enne incensurato poiché, pochi giorni orsono, in via Don G. Verità, al culmine di una lite scaturita per futili motivi con una donna 44enne, si impossessava indebitamente del suo telefono cellulare.

In copertina: foto d’archivio

