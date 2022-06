Furto a bordo di un’auto, in via Cornigliano arrestato diciottenne

Quando è stato fermato aveva con sé una tessera sanitaria, un bancomat e una scheda carburanti appartenenti a un’altra persona oltre a 5 euro e a un paio di occhiali di marca

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 18enne per furto aggravato

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Cornigliano sono stati inviati in via Cornigliano dove un cittadino stava seguendo a distanza il giovane poiché lo aveva visto rompere il vetro di un’auto in sosta con un sasso e rovistare all’interno.

In contatto telefonico con il richiedente, gli agenti sono riusciti a rintracciare la persona che ha cercato subito di disfarsi, senza successo; di tre tessere. A seguito di perquisizione personale il ragazzo è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria, un bancomat, una scheda carburanti Esso, una banconota di 5 euro e un paio di occhiali marca Ray Ban.

Contattato il proprietario dell’auto danneggiata, ha confermato che tutti gli oggetti trovati nella disponibilità del 18 enne , erano suoi.

Il ragazzo è stato denunciato anche per denunciandolo perché irregolarmente presente in Italia

