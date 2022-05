Canicola, a Genova 33,6 gradi. Domani allerta arancione per il caldo. Domenica in arrivo temporali

La temperatura più alta in Liguria, secondo Arpal, si è verificata a Sarzana (35,4 gradi). Il sistema di allertamento per le condizioni di caldo potenzialmente pericolose per la salute, soprattutto dei più deboli e delle persone con malattie “suscettibili”, dopo il preallerta di oggi, segnala per domani condizioni ancora più critiche. Ma non durerà a lungo. Domenica calo delle temperature fino a 21 gradi

Condizioni anticicloniche e temperature molto elevate per la stagione anche per venti di caduta, oggi venerdì e nella prima parte di sabato. Tra la serata e la notte su domenica instabilità diffusa per la discesa di una saccatura da nord. Domenica mattina schiarite più ampie, nel pomeriggio possibili rovesci o temporali nell’interno con locali sconfinamenti costieri.



Intanto, alle 13.30, Arpal segnala, come valori massimi, 35.4 gradi a Sarzana (La Spezia), 34.9 a Rapallo (Genova), 34.6 a Dolcedo (Imperia), 34.0 a Lerca (Cogoleto, Genova). Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia 33.6 a Genova Centro Funzionale, 33.1 a Savona Istituto Nautico, 31.0 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 33.0 a La Spezia.

