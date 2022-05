Si addormenta in un garage, ventiquattrenne muore investito da un’auto

Si chiamava Andrea Pupillo e aveva 24 anni. È morto sul colpo, travolto da un veicolo che saliva la rampa interna che conduce ai piani dell’autosilo

È successo attorno alle 2 a Pegli, non lontano dal lungomare, dove si trova il garage privato. Secondo una prima ricostruzione, che sarà confrontata con le immagini della videosorveglianza, il giovane stava dormendo per terra quando è arrivato un veicolo che lo ha travolto. Il guidatore, non immaginando che in quel luogo potesse esserci qualcuno per terra, non lo ha visto e lo ha travolto.

Nulla hanno potuto fare i soccorsi inviati dal 118. Il ragazzo è morto sul colpo nel momento dell’investimento.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale

Mi piace: Mi piace Caricamento...