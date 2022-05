Rompe una vetrata alla Fiumara, denunciato dai Carabinieri

Il ventunenne era in stato di alterazione psicofisica e urlava frasi senza senso e bestemmie

Nel pomeriggio di ieri un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede, un 21enne, gravato da pregiudizi di polizia. Il giovane, in stato di alterazione psicofisica, mentre si trovava all’esterno del centro commerciale Fiumara nell’area cinema e ristoro, urlando frasi senza senso logico e bestemmie, danneggiava con un calcio una delle porte d’ingresso infrangendo il vetro. Durante il controllo, opponeva resistenza attiva ai carabinieri intervenuti.

