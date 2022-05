Incidente in sopraelevata, sedicenne soccorso e portato in ospedale

È successo verso le 16. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca Genovese inviata dal 118 che ha portato il sedicenne all’ospedale di Voltri

Il ragazzo è in codice verde. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, che procedeva in scooter, avrebbe tamponato un veicolo che procedeva, come il motorino, in direzione ponente. La scelta dell’ospedale così lontano dal luogo dell’incidente è stata determinata dal fatto che gli altri pronto soccorso sono stati ritenuti già oberati di persone in visita.



Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia locale per regolare il traffico e per i rilievi utili a determinare con certezza la causa dell’indicente.

Traffico rallentato per soccorso e rilievi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...