Dalla Milano bene a Portofino per fare danni, 6 denunciati dai Carabinieri

I ragazzi, tra i 25 e i 28 anni (tra cui due ragazze), hanno divelto la barriera dell’autosilo e ci sono andati in “processione” per il paese. Sotto gli occhi elettronici di tutte le telecamere del territorio comunale

I Carabinieri del comando Stazione di Portofino, a seguito degli accertamenti condotti anche grazie al supporto e la visione del sistema di video sorveglianza cittadino, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso, sei persone di cui due ragazze, di età compresa tra 25 e 28 anni, incensurati, della Milano bene che nel corso della notte, in piazza della Libertà hanno divelto la barriera automatica dell’uscita del silos utilizzandola come vessillo per tutto il paese, rimanendo così immortalati dalle telecamera di sicurezza.

