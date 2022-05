Pint of Science, la scienza alla spina torna in presenza dal 9 all’11 maggio

Dopo i due anni di assenza dai pub, finalmente Pint of Science torna in presenza in tutta Italia, e a Genova ai Giardini Luzzati e DallOrso in via San Bernardo. Si tratta della settima edizione italiana dell’evento di divulgazione scientifica più grande al mondo nato per portare gratuitamente la scienza nei pub: fisica, geologia, fotonica, salvaguardia dell’ambiente, sono alcuni dei temi di attualità scientifica di cui si parlerà in queste serate

L’appuntamento più spumeggiante con la divulgazione scientifica finalmente torna nel suo habitat naturale coinvolgendo 55 pub di 23 città italiane nelle sere del 9, 10 e 11 maggio.

Pint of Science è un appuntamento che ormai è entrato nella lista degli eventi di divulgazione scientifica più attesi. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e la trasformazione in evento online nel 2021, a causa del perdurare della pandemia, il 2022 segna il tanto atteso rientro di Pint of Science nei pub. Anche a Genova, città che ha visto nascere l’edizione italiana di questo festival, torna in due pub, DallOrso il Paradiso della Pinsa di via San Bernardo e ai Giardini Luzzati Spazio Comune.

“L’importanza della comunicazione scientifica, dopo questi due anni di pandemia, è sentita da tutti e in particolare da noi che nella scienza lavoriamo. Non solo quando si parla di salute, ma in ogni settore della ricerca è importante veicolare il senso di quello che si fa nei laboratori al più ampio pubblico possibile” è il pensiero di Andrea Bersani, referente cittadino di Pint of Science Italia, “Pint of Science nasce con l’intento di azzerare la distanza tra ricercatore e cittadino curioso, facendo una chiacchierata al tavolo di un locale, tra amici, imparando qualcosa gli uni dagli altri.”

I numeri dell’edizione italiana 2022 sono estremamente promettenti: ad accompagnare il pubblico nelle tre serate di scienza alla spina saranno oltre 170 ricercatori in 23 città italiane (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, L’Aquila, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Salerno, Siena, Torino, Trento). La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 25 Nazioni, con oltre 200 città coinvolte, più di 800 relatori e coprendo tutti i continenti, rendendola di fatto la più grande manifestazione mondiale del suo genere.

A Genova per questa edizione che non è la prima, ma è quasi come se lo fosse, i temi che saranno di ispirazione alle serate sono Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia e Tech Me Out (tecnologia): durante ognuna delle tre serate, nei due pub saranno ospitati scienziati che racconteranno non solo l’importanza della loro ricerca, ma anche qualcosa della loro propria esperienza personale, perché la scienza è anche e soprattutto fatta dalle persone. Gli argomenti trattati riguarderanno i temi più attuali nel panorama della ricerca scientifica e verranno presentati in un luogo informale ma anche in modo informale consentendo al grande pubblico di partecipare, intervenire e appassionarsi alla scienza più facilmente. Si parlerà quest’anno di energia ma anche di fisica fondamentale e astrofisica, come di inquinamento atmosferico e di geologia applicata allo studio di Marte.

Cuore pulsante dell’associazione sono anche i tantissimi volontari che fanno parte dei team locali che, con grande passione per la scienza e per il piacere di ritrovarsi insieme, organizzano questo evento. Pint of Science è un evento completamente gratuito e non a scopo di lucro, che esiste grazie al contributo degli sponsor. Anche quest’anno a sostenere l’evento è soprattutto l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), che accompagna Pint of Science Italia dalla sua prima edizione con una sponsorizzazione su tutto il territorio. E anche l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), sponsor del tema Atoms to Galaxies e SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca), sponsor del tema Our Body, sono i sostenitori nazionali. Inoltre, ogni città si avvale del sostegno di numerose realtà locali che danno supporto e sostegno alla manifestazione e senza le quali Pint of Science non esisterebbe. Infine, ma certamente non meno importanti, i pub che da anni ospitano la manifestazione e con il quale ormai si è instaurato un rapporto di consolidata amicizia.

Pint of Science – La Storia, i numeri

Nel 2012 Michael Motskin e Praveen Paul erano due ricercatori all’Imperial College di Londra. Diedero vita ad un evento chiamato “Meet the researchers” (Incontra i ricercatori) nel quale alcuni malati di Parkinson, Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla potevano andare nei loro laboratori a vedere quale tipo di ricerca facessero. L’evento fu molto motivante sia per i visitatori che per i ricercatori. Pensarono che se le persone vogliono entrare nei laboratori e incontrare i ricercatori, perché non portare i ricercatori fuori ad incontrare le persone? E così nacque Pint of Science. Nel maggio 2013 si tenne la prima edizione di Pint of Science (nel solo Regno Unito) che ha portato al grande pubblico alcuni dei più rinomati ricercatori a raccontare il loro lavoro innovativo agli amanti della scienza e della birra.

In Italia, la manifestazione è sbarcata nel 2015 coinvolgendo per prime sei città – Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano – addirittura più che triplicate nello spazio di pochissimi anni. Nel 2019, il festival si è svolto in contemporanea in ben 23 città italiane (Avellino-Sarno, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa-Lucca, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trento-Rovereto, Trieste e Torino) raggiungendo presenze da record e, dopo la cancellazione dell’edizione 2020, a causa della pandemia, nel 2021, per rimanere vicino al proprio pubblico, il festival è stato realizzato online con un formato molto coinvolgente.

Quest’anno Pint of Science torna in presenza con la partecipazione di 23 città italiane e di 25 paesi letteralmente in ogni angolo del mondo (Australia, Belgio, Brasile, Canada, Costa Rica, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sudafrica e Thailandia).

