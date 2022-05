Lista “Vince Genova”: capilista gli assessori uomini, nell’elenco le assessore

In testa gli “uscenti” Piciocchi e Campora mentre sono in lista in ordine alfabetico Grosso e Rosso. Torna la già assessore (fino a metà mandato) Arianna Viscogliosi. Subito dopo i due capilista, il veterano di “Italia viva” Mauro Avvenente (che viene dal Pd come Paolo Gozzi), Ubaldo Borchi di “Noi con l’Italia” e il politico di lungo corso Tonino Bettanini. In lista, tra gli altri, l’ortopedico Marvin Menini (impegnato, da disabile, per i diritti dei disabili) e Davide Falteri che viene dalle organizzazioni di categoria della logistica e l’ex comandante dell’Esercito in Liguria Gianfranco Francescon

Presente alla presentazione della lista il sindaco Marco Bucci: «Sono molto contento della presenza in lista di persone che rappresentano lo spaccato della società civile, dai professionisti ai lavoratori dipendenti. Quaranta uomini e donne che si impegneranno a fondo per portare avanti l’opera di rigenerazione della città che abbiamo iniziato in questi cinque anni. Abbiamo il dovere di sfruttare al meglio i sei miliardi che arriveranno dal PNRR, che avranno un’importante ricaduta economica sul nostro territorio, anche in termini di occupazione. I prossimi cinque anni saranno fondamentali in questo senso e permetteranno a Genova di diventare quella grande città internazionale che merita di essere. Tutte le persone di questo gruppo sono pronte a rimboccarsi le maniche e a impegnarsi fino in fondo per realizzare la nostra visione».

Ecco i quaranta candidati (stavolta tutti in ordine alfabetico)

Mauro Avvenente: è stato Presidente del municipio Ponente per dieci anni e consigliere comunale nell’ultimo quinquennio.

Antonio Bettanini: lunga esperienza nelle istituzioni e nella comunicazione in Italia e all’estero, dalla Presidenza del Consiglio alla Commissione Europea, dal ministero degli Esteri al Senato della Repubblica.

Nicola Bisso: classe 1964, genovese “doc”. Professionista, manager e sportivo. Sposato e padre di tre figli.

Ubaldo Emilio Borchi: 63 anni, nato e cresciuto a Genova. Ha un master in gestione dei servizi socio-sanitari e ricopre la carica di responsabile regionale della sanità per Noi con L’Italia.

Matteo Campora: 51 anni, avvocato è assessore uscente ai Trasporti, mobilità integrata, ambiente, rifiuti, animali ed energia del Comune di Genova.

Cristina Cantini: 47 anni, nata a Genova. Avvocato specializzato in diritto assicurativo, contrattualistica, gestione della crisi di impresa, diritto di famiglia e amministrazioni di sostegno.

Carmelo Cassibba: consigliere comunale e coordinatore della Lista Vince Genova.

Federica Casu: 21 anni, nata e cresciuta a Genova. Frequenta il corso di laurea in design del prodotto e della nautica all’Università di Genova.

Giovanna Criserà: pensionata della Pubblica amministrazione, è stata responsabile del trattamento economico del personale della Regione Liguria ed è esperta in contabilità pubblica.

Rossana Cuneo: nata a Genova e cresciuta tra Genova, La Spezia e Rapallo. Da quarant’anni architetto, si occupa di architettura, territorio e terzo settore.

Luigi D’Alessandro: 64 anni, genovese e laureato in architettura all’Università di Genova, svolge la libera professione di architetto.

Francesca Dall’Acqua: nata a Genova e laureata in giurisprudenza, specializzata in mediazione familiare e in pedagogia familiare giuridica e scolastica.

Isabella Susanna De Martini: medico, docente e politica. E’ ufficiale Medico di Bordo e membro della Former Members Association del Parlamento Europeo. Dal 2021 è Ambasciatrice di Genova nel Mondo.

Antonio Donarumma: 69 anni, cresciuto a Genova. Perito industriale in elettrotecnica e automazione. Libero professionista, si occupa di sviluppo digitale nelle aziende.

Davide Falteri: 50 anni, laureato in economia aziendale. Imprenditore di reti, è impegnato nell’associazionismo locale e nazionale della filiera del trasporto e del commercio.

Gianfranco Francescon: comandante del Comando Militare dell’Esercito in Liguria per circa 7 anni.

Paola Fraschini: 38 anni, nata e cresciuta a Genova. Laureata in fisioterapia, pattinatrice professionista, allenatrice e coreografa. Ha vinto 7 titoli mondiali e ha lavorato per quattro anni negli USA come artista del Cirque du Soleil.

Paola Gatti: 48 anni, nata e cresciuta a Genova, avvocato. Dal 2007 consigliere e capogruppo di Vince Genova nel municipio Media Val Bisagno.

Paolo Gozzi: 36 anni, sposato con un figlio. Laureato in giurisprudenza, si occupa di affari societari e di gruppo presso un istituto bancario. Ha ricoperto gli incarichi pubblici di assessore municipale (2007-2012) e di consigliere comunale (2012-2017).

Enzo Greco: 43 anni, nato e cresciuto a Genova, in Valpolcevera. Da venti anni è titolare di un’agenzia immobiliare a Certosa e dal 2014 Presidente del CIV ViviCertosa.

Maurizio Gregorini: nato a Genova nel 1959. Regista e scrittore, organizzatore di grandi eventi culturali. Sposato, ha 3 figlie femmine. Ricopre la carica di Cultural manager per il Comune di Genova.

Barbara Grosso: 53 anni, sposata e mamma di tre figlie. Assessore uscente alle politiche culturali, alle politiche giovanili e alla Smart city.

Elena Manara: laureata in storia dell’arte è Ambasciatrice di Genova nel mondo. Una carriera presso la Camera di Commercio di Genova nella promozione del turismo e nella comunicazione.

Graziella Marando: ostetrica, è responsabile di Ostetricia e Ginecologia all’ ospedale Villa Scassi. Ha un incarico di docenza nel corso di laurea in Ostetricia presso l’Università di Genova.

Salvatore Mazzei: 68 anni, medico legale. A Genova ha maturato la sua formazione e tutta l’esperienza lavorativa.

Walter Melillo: 41 anni, genovese. Docente di Diritto costituzionale e consulente aziendale in marketing e sviluppo commerciale.

Marvin Menini: medico da più di 20 anni, è il responsabile del Centro di chirurgia della mano dell’ospedale Galliera.

Marco Mensi: 47 anni, avvocato penalista nel Foro di Genova, è coordinatore regionale della Buona Destra in Liguria.

Giorgio Micheletto: 73 anni, è consigliere del municipio Centro Ovest. Presidente della Società Operaria Cattolica Maria SS. Immacolata e San Maurizio di Genova Sampierdarena.

Tiziana Notarnicola: coniugata, un figlio. Insegnante di scuola primaria all’IC Albaro. Dal 2012 al 2017 è stata consigliere di opposizione municipio Medio Levante, dove oggi è assessore con deleghe alla scuola, sociale, ambiente e pari opportunità.

Pietro Piciocchi: 45 anni, avvocato. Sposato con 6 figli, cattolico. E’ assessore uscente al Bilancio, lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico del comune di Genova.

Walter Pilloni: imprenditore di professione e divulgatore ambientale per passione. Laureato in materie giuridiche, vive e lavora a Sestri Ponente. Consigliere uscente del municipio Medio Ponente.

Gianluca Rondoni: nato a Genova 39 anni fa, è quadro direttivo e dirigente sindacale presso un istituto di credito. Sposato, è papà di un bimbo meraviglioso con disabilità.

Carlo Rosiello: 54 anni, con una immensa passione per la corsa. Incarico di vertice nella Federazione Italiana di Atletica Leggera, è l’attuale Presidente della Federazione in Liguria. Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, dal 1994 svolge servizio a Genova.

Lorenza Rosso: avvocato, è assessore uscente all’Avvocatura e affari legali, famiglia e relativi diritti del Comune di Genova.

Stefania Russo: team manager, è impegnata attivamente in diversi aspetti della vita sociale.

Massimo Spadoni detto “Max”: nato e cresciuto a Genova, dove ha radicato le sue attività imprenditoriali.

Angiolo Veroli detto “Chicco”: 45 anni, due figli, laureato in economia marittima a Genova. Trader di materie prime, vice presidente della comunità ebraica, da 5 anni alla guida della storica polisportiva “Andrea Doria”.

Arianna Viscogliosi: nata e cresciuta a Genova, ha ricoperto diversi incarichi a Bruxelles, presso le istituzioni europee. E’ avvocato della pubblica amministrazione sanitaria ed è stata assessore al Personale presso la giunta del sindaco Bucci.

Saba Wesser (all’anagrafe Michela Raciti): nata a Genova, 46 anni. Ha lavorato nel mondo della moda ed è organizzatrice di eventi e manifestazioni. Presidente dell’associazione no profit “Zandra”.

