Finge di fare footing in corso Italia per passare vicino alle auto e rigarle. Denunciato dai CC

Nei guai un pensionato genovese incensurato identificato dai militari dell’arma grazie alle immagini delle telecamere

I Carabinieri della Stazione Forte San Giuliano, a seguito di alcune denunce sporte per danneggiamento di veicoli regolarmente parcheggiate in corso Italia, al termine di una breve indagine, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato un 66 enne, genovese, pensionato, incensurato, che veniva immortalato dal sistema di videosorveglianza mentre danneggiava con una chiave i veicoli fingendo di praticare footing.

