Liguria prima regione a usare TikTok, coinvolge gli studenti con il social più amato dai giovani

Massimiliano, Carlotta e Federica, questi i nomi dei tre ragazzi che con un progetto di Orientamenti si stanno sperimentando nella redazione TikTok della Regione Liguria

Incontro del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla Formazione e alla Cultura Ilaria Cavo con i cinque studenti delle scuole superiori selezionati con il contest organizzato da Aliseo in collaborazione con Regione Liguria per raccontare la regione sul social più seguito dai giovanissimi

«Siamo stati la prima Regione a utilizzare questo social – hanno detto il presidente e l’assessore – e da subito abbiamo pensato di coinvolgere i più giovani rendendo anche questo canale un’occasione di formazione e consapevolezza. Oggi diamo il nostro benvenuto a questi studenti che sono venuti a visitare gli uffici regionali in Piazza De Ferrari per vedere da vicino i luoghi in cui si prendono le decisioni e conoscere meglio l’istituzione con cui stanno lavorando. Abbiamo ascoltato i loro racconti e siamo stati colpiti per l’importanza che questi ragazzi hanno dato a questa esperienza che ha rappresentato per loro l’occasione di far parte di una vera redazione e creare contenuti per il pubblico, raccontando le bellezze della nostra regione».

Fino ad ora sono stati 7 i tiktok realizzati su arte, eventi e promozione del territorio, seguendo i trend del momento, attraverso il montaggio di immagini e video inediti che hanno raggiunto oltre 9.000 visualizzazioni e collezionato 600 like.

Il progetto ha dimostrato l’efficacia della freschezza creativa dei ragazzi che si sono potuti confrontare per la prima volta con il mondo della comunicazione professionale istituzionale. Questo pomeriggio si recheranno a Euroflora dove creeranno nuovi contenuti accattivanti sulla manifestazione ai Parchi di Nervi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...