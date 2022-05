Fa razzia nelle auto in sosta, ventiseienne arrestata dai CC

I carabinieri l’hanno trovata mentre rovistava in un veicolo non suo e hanno poi scoperto che ne aveva già “ripulito” un altro

La scorsa notte, a Sestri Levante, i carabinieri della locale Compagnia, hanno arrestato una 26 enne con pregiudizi di polizia in flagranza del reato di tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione. La donna, è stata sorpresa dai carabinieri nel centro della cittadina mentre rovistava all’interno di un veicolo parcheggiato nella pubblica via. A seguito di perquisizione la stessa veniva trovata in possesso di circa due grammi di marijuana, un tagliacarte e due forcine metalliche utilizzate per forzare la portiera. Dai successivi accertamenti, emergeva che poco prima aveva forzato un altro veicolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...